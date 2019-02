Apresentada queixa contra ministro por "sonegar" informações sobre Vistos Gold

A Transparência e Integridade, capítulo português da rede global de ONG anti-corrupção Transparency International, apresentou nesta quarta-feira uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) contra o Ministério das Administração Interna (MAI) por continuar a sonegar informação sobre os Vistos Gold.

“Desde Abril de 2018 que a TI-PT tem pedido ao ministro da Administração Interna que divulgue dados de interesse público que permitam aferir os controlos exercidos na emissão de Vistos Gold, sem que tenha tido qualquer resposta. O último e terceiro pedido foi feito, recorde-se, no passado mês de Janeiro”, revelou a TI-PT em comunicado.

A associação quer saber, entre outras coisas, quanto vistos foram negados ou cancelados, quantos postos de trabalho foram efectivamente criados ao abrigo do programa e que análises de riscos ou procedimentos de diligência devida são realizados aos requerentes do Visto Gold.

“O Governo continua a envolver os Vistos Gold num manto de silêncio que, além de ilegal, é indefensável. A própria Comissão Europeia já veio admitir os riscos de branqueamento de capitais e crimes fiscais associados aos Vistos Gold e já apontou a falta de controlos e transparência. É altura de parar de fugir: o Governo tem de pôr as cartas na mesa e cumprir a sua obrigação legal e política de prestar contas sobre este esquema – começando por responder aos pedidos de informação da sociedade civil», diz a Vice-Presidente da TI-PT, Susana Coroado citada na nota.

A associação recorda que tem alertado “para os riscos de corrupção e branqueamento de capitais associados ao regime de Vistos Gold”, nomeadamente por “não haver informação sobre que procedimentos são seguidos pelas autoridades portuguesas para assegurar a origem lícita dos capitais investidos ao abrigo do programa que dá autorizações de residência em troca de investimento – a esmagadora maioria do qual em imobiliário de luxo”.

“O primeiro-ministro disse ao Parlamento, no debate do último Orçamento do Estado, que ia rever o esquema dos Vistos Gold. Que não pense que será possível fazer essa revisão em segredo. A informação tem de ser publicada, os riscos têm de ser medidos e têm de ser prestadas contas. Caso contrário, corremos o risco de fazer mais umas alterações cosméticas ao regime que mantêm tudo na mesma”, defende ainda Susana Coroado.