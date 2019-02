Com fundos comunitários, tempo e guardas prisionais, pode-se prevenir a radicalização

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

O que faz a União Europeia para combater o terrorismo? O jornalista Nuno Ribeiro conversa com Francisco Jorge Gonçalves, quadro da Autoridade Nacional de Protecção Civil e investigador da Universidade Católica. Francisco Jorge Gonçalves doutorou-se com uma tese sobre ameaças não violentas do islamismo radical. Explica que o Islão deve ser encarado como uma solução, e não como um problema.

Na série A Europa que Conta, leia a reportagem de Joana Filipe sobre o que têm feito os Estados-membros para coordenar o combate ao terrorismo.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar a Sofia Ribeiro, eleita pelo Partido Social Democrata, o que fez na última semana.

