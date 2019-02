Ciências Biomédicas: o melhor projecto de investigação pode ganhar 15 mil euros

Se és investigador na área das Ciências Biomédicas, tens menos de 40 anos e um plano de trabalhos com potencial podes receber um subsídio de 15 mil euros (divididos em três prestações) e ajuda para pôr as tuas ideias em prática. O Prémio Príncipe da Beira Ciências Biomédicas quer “distinguir um investigador de excelência na área”, português ou estrangeiro, e “apoiar o seu plano de pós-graduação”, a ser realizado numa instituição de investigação nacional ou estrangeira (ou em ambas).

Para concorrer, deves preencher o formulário electrónico e enviar o teu plano de trabalhos, que deverá ser "original", com período de execução de, no mínimo, um ano, e ser "enquadrado nos estudos pós-graduados, nomeadamente de doutoramento". As candidaturas terminam a 31 de Maio e serão, depois, avaliadas por um painel de júris presidido por Rui Reis, professor catedrático da Universidade do Minho.

Esta é a terceira edição da iniciativa promovida pela Fundação D. Manuel II, pela Universidade do Minho e pelo município de Guimarães, que pretende “premiar anualmente a excelência científica e contribuir para abrir novos caminhos na investigação aplicada e ética no domínio das Ciências Biomédicas”. O regulamento pode ser consultado aqui.