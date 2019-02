As greves dos enfermeiros

O que é demais é moléstia, diz o povo. Na verdade, as greves dos enfermeiros(as) já duram há tempo demasiado – agora têm a intenção de levar a greve até ao fim de Fevereiro - e os doentes, de uma forma ou de outra, têm sido (e são) muito prejudicados. O governo não dispõe de dinheiro para satisfazer as pretensões desta classe profissional. A nossa economia e o nosso PIB não produzem o suficiente para contemplar os pedidos dos (das) enfermeiros(as). Aliás, muitos e muitas já emigraram para países mais ricos do que o nosso e os vencimentos que auferem nesses países satisfazem as suas aspirações. Sentem-se realizados profissionalmente. Ainda bem. Em Portugal os(as) enfermeiros(as) que trabalham nos hospitais e centros de saúde do país são pagos à medida do nosso desenvolvimento. É certo que a classe dos enfermeiros(as) é uma classe abnegada, trabalhadora e incansável – como as outras classes profissionais espalhadas pelos variados sectores – mas não pode pedir a Lua se o limite é a estratosfera. Em abono da verdade diga-se que muitos enfermeiros(as) exercem esta profissão porque não” puderam” ser médicos(as). A média obtida nos exames, infelizmente, não o permitiu e tiveram de seguir a carreira de enfermagem. Como me afirmava um desempoeirado e vero enfermeiro:” Alguns (algumas) dos (das) meus (minhas) colegas o que desejavam era serem médicos(as) e hoje exercem a profissão um pouco frustrados (as) no papel de enfermeiros(as). Eu sempre quis ser enfermeiro e por isso não sinto as frustrações dos (das) meus (minhas) colegas”.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Greves

As greves são sempre justas, mas se contempladas em normas instituídas e enquadradas dentro de um Estado de Direito. E quem convoca uma greve? Parece-nos que tal competência e responsabilidade ficam a cargo dos órgãos representativos dos trabalhadores, mandatados para o acto. E quem paga aos trabalhadores os dias de greve? Será quem tenha um fundo de greve, sustentado pelas quotas dos associados, pelo que não pode ser uma fonte "filantrópica" a fazê-lo.

Pois bem, sem sabermos mais pormenores, mas como não temos palas, nem usamos óculos como os que se vendem em Penafiel, também pensamos que há greves e greves e que todas deixam algumas amolgaduras e até resultados nefastos, por vezes. Mas aquelas greves que tão pomposamente são chamadas de "cirúrgicas", podem, de facto, não passar de greves selvagens, como afirmou António Costa.

José Amaral, V.N. Gaia

Greve e a ética

A greve é um direito que ninguém, na democracia, põe em causa. Mas, quando a greve possa causar em pessoas vulneráveis, sofrimento, quando o prolonga ou quando possa ser um factor que o agrave, aí a questão não é de defender um direito mas de, em vez disso, assumir um dever ético ou, mais, um dever humanitário, mesmo que o direito, por consequência, não se possa pôr em prática. Como já o argumentei por este meio, gostaria de saber se os enfermeiros fariam estas greves, se os doentes afectados fossem, por exemplo, seus pais ou seus filhos.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso