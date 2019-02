Trump encontra-se com Kim Jung-un no Vietname para final deste mês

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai reunir-se, a 27 e 28 de Fevereiro, no Vietname, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jung-un. A data foi avançada esta terça-feira durante o discurso do Estado da União. Durante o discurso, Trump regressou ao tema do muro com o México, criticou "as investigações que podem prejudicar o país" e declarou apoio ao povo venezuelano.

"Como parte de nossa ousada diplomacia, estamos a dar continuidade ao nosso esforço histórico pela paz na península coreana", afirmou Donald Trump durante um proferido perante o Congresso norte-americano, antes de anunciar a data e o local da segunda cimeira com Kim Jong-un.

"Se eu não tivesse sido eleito Presidente dos Estados Unidos, acredito que já estaríamos numa guerra com a Coreia do Norte e com milhões de pessoas mortas. Ainda há muito por fazer, mas a minha relação com Kim Jong-Un é boa", vincou o líder norte-americano. "Por isso, vamos encontrar-nos de novo a 27 e 28 de Fevereiro, no Vietname."

A primeira cimeira entre Trump e Jong-un aconteceu a 12 de Junho passado, em Singapura. Nesse encontro, o líder norte-coreano prometeu trabalhar para uma "desnuclearização completa da península coreana", insistindo no fim das sanções económicas impostas ao regime por vários países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos. Já Trump garantiu que as sanções vão continuar em vigor, enquanto Pyongyang não avançar no processo de desnuclearização.

Por outro lado, a Coreia do Norte pediu a assinatura de um tratado de paz com a Coreia do Sul, para ajudar a garantir a sua sobrevivência. A Guerra da Coreia (1950-53) terminou com um armistício e sem a assinatura de um tratado de paz entre Pyongyang e Seul, o que deixou os dois países tecnicamente em guerra.

México e Venezuela

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente dos EUA não esquece o muro que quer construir na fronteira com o México e mesmo depois de uma discussão que levou à mais longa paralisação da história do governo norte-americano, Trump lembrou que o Congresso tem dez dias para aprovar um diploma que financie a construção da barreira, demonizando a imigração.

Já em relação à crise da Venezuela, Trump afirmou estar "ao lado do povo venezuelano na sua nobre procura de liberdade." "Condenamos a brutalidade do regime de Maduro, cujas políticas socialistas levaram o país que era o mais rico da América do Sul a um estado de pobreza e desespero abjectos", afirmou, acrescentando que os EUA "nunca serão um país socialista".

O discurso do Estado da União decorre da obrigação que a Constituição dos EUA impõe ao Presidente para que preste “regularmente ao Congresso informações sobre o Estado da União”.