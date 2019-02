Em Belfast, Theresa May não encontrou armas novas para o "Brexit"

A primeira-ministra britânica Theresa May dedicou o dia a encontros com os líderes dos principais partidos da Irlanda do Norte, com a missão de encontrar convergências para chegar fortalecida a Bruxelas. Porém, as forças políticas do território mantêm as suas posições e pedem um novo acordo de saída do Reino Unido da União Europeia.

Arlene Foster, líder do Partido Democrata Unionista (DUP), que apoia o governo conservador de May no Parlamento, qualificou de “inadequado” o acordo negociado pela primeira-ministra e pela UE, que inclui o backstop – um mecanismo que mantém as regras europeias em caso de saída sem acordo na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. “É desejável que a primeira-ministra vá a Bruxelas para alcançar mudanças, mas deve manter-se fiel aos compromissos que fez na Câmara dos Comuns”, afirmou Foster, citada pelo Irish Times.

A líder do Sinn Fein, Mary Lou McDonald, por seu turno, sublinhou que “o backstop é o limiar, o requisito mínimo para ir ao encontro dos interesses irlandeses e proteger o Acordo de Sexta-Feira Santa” [que pôs fim ao conflito entre os nacionalistas e os unionistas].

O backstop foi também defendido pelo líder dos sociais-democratas do SDLP, Colum Eastwood, que disse não haver alternativas. “Para o povo da Irlanda do Norte, para o nosso processo de paz, para todo o nosso progresso político, precisamos de nos manter dentro da união aduaneira e no mercado comum para evitar uma fronteira fechada”, afirmou.

Theresa May vai reunir-se com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, na sexta-feira, em Dublin, um dia depois de estar em Bruxelas.