Avenida da Universidade de Aveiro condicionada devido a obras

O trânsito na Avenida da Universidade de Aveiro encontra-se condicionado a partir desta quarta-feira, durante cerca de um mês e meio, devido a obras que criarão um novo acesso ao campus universitário, anunciou fonte municipal.

Segundo divulgou a Câmara de Aveiro esta quarta-feira, os condicionamentos de trânsito ocorrem a partir de hoje no âmbito das obras de reformulação do cruzamento do Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA-UA), na Avenida da Universidade, onde está em construção uma nova rotunda.

A rotunda, que substitui o actual cruzamento semaforizado, vai igualmente permitir a criação de um novo acesso ao campus universitário de Aveiro, acordado entre a Universidade e a Câmara.

De acordo com a informação divulgada em nota pela autarquia, o acesso ao ISCA-UA e à Rua da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro está cortado, no troço compreendido entre a Avenida da Universidade e a Rua Nova, "com os desvios devidamente sinalizados nas rodovias de acesso ao local".

"Esta nova rotunda também se enquadra na reformulação viária da zona, visando a melhoria da sustentabilidade rodoviária para os edifícios da ampliação do Hospital Infante D. Pedro, a construir nos terrenos ocupados pelo parque de estacionamento provisório e pelo Estádio Mário Duarte", salienta a nota municipal.