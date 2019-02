Vamos namorar por Portugal: programas de última hora para fugas a dois

Romance na Estrada Nacional 2

E que tal umas miniférias numa autocaravana? A Indie Campers, desafia-o a percorrer, na melhor companhia, a Estrada Nacional 2 (EN2), que atravessa o país de Chaves a Faro. Ao longo dos seus 738 quilómetros, sugerem seis locais de passagem obrigatória: Faro (ponto de partida ou de chegada), Sertã, Piódão, Penacova, Viseu e Chaves. Preço: 49€/noite.

Amor em Caminha

O Hotel Porta do Sol Conference & Spa, em Caminha, preparou especialmente para esta data um programa romântico, com preços a partir de 250€ para uma noite de estadia e 340€ para duas noites. Inclui alojamento com pequeno-almoço, um jantar e massagem para duas pessoas e acesso ao circuito de água quente, jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio. Válido para entrada a 15 e 16 de Fevereiro.

Amor Douro

“In Love With Douro” é o convite do Douro Palace Hotel Resort & Spa, para celebrar esta data e inclui uma noite de estadia com pequeno-almoço, decoração romântica, espumante e bombons no quarto,jantar á luz das velas e animação com saxofonista e banda de música ao vivo (para a noite de 16). Preços desde 239€ por quarto e noite. Programa: Soférias

Lamego à luz das velas

No Lamego Hotel & Life brinda-se ao amor com um jantar à luz de velas e uma visita ao Museu do Douro, na Régua, com prova de vinho do Porto. Preço: desde 150€. Estadia de uma noite com pequeno-almoço e almoço. Programa: Cenários.pt

Aventuras na Serra

Para os mais aventureiros e para quem gosta de actividades ao ar livre, a empresa Latitude 41 sugere uma actividade de canyoning, no rio Frades, na Serra da Freita, Arouca. Inclui transporte do Grande Porto, acompanhamento de monitores, seguros e todo o equipamento necessário à prática da actividade. Preço: 65€ (2 a 5 pessoas); 55€ (6 a 16 pessoas) e 50€ (mais de 16 pessoas).

A navegar no Douro

Desfrute de um cruzeiro no rio Douro com um jantar romântico ao som de música ambiente. Embarque e desembarque na Marina do Freixo, passando pelas pontes que ligam as cidades do Porto e Gaia. Preço: desde 49,50€. Programa: Cenários.pt

Manuel Roberto

Porto e chocolate

As Caves da Cockburn´s, instaladas na zona histórica de Vila Nova de Gaia e propriedade da família Symington, apostam num programa especial que conjuga Vinhos do Porto e bombons, “3 Portos 3 Chocolates”. A experiência garante ainda a visita às caves. Preço: 20€/pessoa. Válido de 14 a 17 de Fevereiro. Informações: [email protected]

O amor Curia tudo

Um dos mais belos e lendários hotéis de Portugal, o Curia Palace Hotel (Anadia) sugere para esta data uma noite de alojamento, com jantar à luz das velas. Aproveite para saborear tanto a gastronomia como a beleza paisagística da região.

Um tango em Monfortinho

Estadia romântica ao som envolvente do tango. De 14 a 17 de Fevereiro, o Hotel Fonte Santa, em Monfortinho, sugere um programa de uma, duas, ou três noites de alojamento com pequeno-almoço, jantar e uma aula de tango, com tarifas desde 169€/duas pessoas. www.mybesthotel.eu

Amor a Lisboa

Cruzeiro pelo Tejo a bordo do navio Opera, com jantar de São Valentim e música ao vivo. O itinerário tem início na Doca de Alcântara, seguindo pela Torre de Belém, Terreiro do Paço e Parque das Nações. Preço: 65€/pessoa. Programa: Cenários.pt

Pedro Cunha

A Lisboa dos Amores

Na semana em que celebra o dia de São Valentim a Time Travellers convida-o para um romântico passeio pela Lisboa de antigamente. Descubra os amores de reis e rainhas, histórias secretas e paixões proibidas passadas nos corredores dos palácios e nas ruas da cidade. Dia 17 de Fevereiro, das 10 às 13h. Preço: 12€.

Corre, amor, corre

No dia 16 de Fevereiro convide a sua cara-metade para uma corrida e, especialmente, para cruzarem a meta juntos: é a Love Run 2019 – Corrida dos Namorados. A prova terá um percurso de seis quilómetros com partida do Estádio Universitário de Lisboa, pelas 16h. Preços: corrida/casais: 12€; corrida/solteiros:6€; caminhada (3km): 4€. Mais informações e inscrição em http://xistarca.pt/eventos/love-run

O luxo do amor

Situado no Parque Natural de Sintra-Cascais, o luxuoso resort Hotel Quinta da Marinha, lança dois programas especiais: um oferece no dia 14, um jantar acompanhado com música ao piano e estadia com pequeno-almoço e custa 150€/casal, o outro tem uma tarifa de 210€/casal, está disponível nos dias 15 e 16 e inclui o alojamento, jantar com música ao vivo e um workshop de cozinha com almoço. Ambos permitem o acesso ao health club e alguns “mimos” no quarto, como espumante, morangos e bombons.

Amor no mar

Escapada entre o mar e a serra no Sesimbra Hotel & Spa, com tarifas desde 194€ por casal. Inclui estadia de uma ou duas noites em quarto com vista para o mar, garrafa de espumante, pequeno-almoço, livre acesso ao ginásio e spa e jantar romântico com bebidas. Válido de 13 a 17 de Fevereiro.

Catarina Oliveira Alves

Amor no monte

Um romântico passeio de barco pela Barragem do Maranhão com piquenique a bordo, um jantar para duas pessoas e estadia de uma noite, é a sugestão do Monte do Ramalho, unidade de Turismo Rural localizada em Vale do Freixo, Portalegre. Preços 165 €/casal.

Mimos do Algarve

Faça uma escapada até ao Algarve e usufrua dos “mimos” que o Vidamar Resort, em Albufeira, preparou para este dia, com tarifas desde 278€. Duas noites de estadia em quarto com vista para o mar, pequeno-almoço, duas massagens e dois dias de acesso ilimitado aos circuitos Spa. Programa: Abreu

Algarve afrodisíaco

Pacote de duas noites de alojamento no Hotel Baía Cristal, Faro, com pequeno-almoço, garrafa de espumante, chocolates e flores no quarto, bebida no bar e um jantar com menu afrodisíaco, com música ao vivo. Utilização gratuita de piscina interior, sauna, jacuzzi e banho turco. Preços desde 189€ por quarto para duas pessoas. Programa: mybesthotel

Amor ao pôr-do-sol

Delicie-se com o pôr-do-sol, acompanhado de um vinho do Porto, num passeio de jipe pensado para quem pretende explorar um Algarve mais rural. O dia termina com um jantar em restaurante típico. Alguns pontos de saída: Praia da Luz, Lagos, Portimão, Lagoa, Carvoeiro, Albufeira, Quarteira e Vilamoura. Preço: 49€ . Programa: Extremo Ambiente

Fugimos para os Açores?

Viagem de quatro dias a Ponta Delgada, com estadia em hotel e voo a partir de 114€ por pessoa, em quarto duplo. Partida de Lisboa no dia 12 e regresso a 15 de Fevereiro. Programa: Abreu