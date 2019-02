O "aplauso sarcástico" de Nacy Pelosi, líder da oposição democrata no Congresso a Donald Trump, foi um dos momentos altos do discursos do Estado da Nação e já se tornou viral nas redes sociais, com muitos memes a brincar com a sua pose. A cerimónia foi marcada pelas roupas brancas usadas pela maioria das mulheres congressistas, tal como Pelosim numa homenagem ao movimento sufragista que deu às mulheres o poder de voto.