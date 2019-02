Luz e Mello Saúde suspendem acordo com ADSE

A Luz Saúde, proprietária do Hospital da Luz, vai suspender a convenção com a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, avança o Expresso, que diz que a decisão entrará em vigor a partir de Abril.

Os tratamentos já iniciados, consultas agendadas e cirurgias marcadas serão cobradas à luz dos acordos previstos com a ADSE. A partir de Abril, nas unidades de saúde pertencentes à José de Mello Saúde e Luz Saúde, todos os cuidados de saúde prestados a beneficiários da ADSE terão de ser pagos na totalidade, podendo depois pedir o reembolso, escreve o Expresso.

O Grupo Hospitalar do Algarve e o Grupo Trofa Saúde também deverão seguir o mesmo caminho.

ADSE ainda não foi notificado

Fonte da ADSE assegurou ao PÚBLICO que o instituto responsável por gerir o subsistema de saúde dos funcionários e aposentados do Estado não foi ainda notificado de qualquer denúncia de convenções por parte dos dois grupos privados.

"Ainda não nos foi comunicado nada formalmente", adiantou a mesma fonte, acrescentando que isso não significa que não possa vir a acontecer.

Em Dezembro, a ADSE comunicou aos principais operadores privados com os quais tem convenção que teriam de devolver 38 milhões de euros relativos a facturações excessivas de medicamentos, próteses e cirurgias que ocorreram em 2015 e em 2016.

Na altura, alguns grupos privados de saúde criticaram a decisão e ficaram de dar uma resposta à ADSE, ameaçando denunciar as convenções.

As chamadas regularizações já estão previstas desde 2014, mas só agora, e apoiando-se num parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), a ADSE decidiu aplicá-las.

O PÚBLICO questionou a presidente da ADSE, Sofia Portela, sobre a denúncia das convenções, mas ainda não teve resposta.

Convenção com as Forças Armadas também suspensa

Esta terça-feira, o grupo José de Mello Saúde já havia anunciado também a suspensão da convenção estabelecida com o IASFA – Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), uma decisão que afecta cerca de 130 mil beneficiários desse subsistema público de saúde, conforme noticiou o PÚBLICO.

O José de Mello Saúde justificou a decisão com um “incumprimento contratual” por parte do IASFA relativo a atrasos nos pagamentos e acumulação de dívida antiga. A convenção do IASFA obedece às tabelas de preços e regras da ADSE, que são consideradas “insustentáveis”, disse o detentor dos hospitais CUF.

A medida relativa ao corte da subvenção aos cuidados de saúde de militares só entrará em vigor também em Abril.