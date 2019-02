Desemprego manteve-se em 6,7% no final de 2018

A taxa de desemprego em Portugal estabilizou nos últimos três meses do ano passado, registando no quarto trimestre do ano passado uma taxa de desemprego de 6,7%, o mesmo valor do trimestre imediatamente anterior e repetindo pela terceira vez aquele que é o valor mais baixo desde 2004.

Este número, divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, representa, quando comparado com o período homólogo do ano anterior, uma descida 1,4 pontos percentuais, reflectindo a tendência de melhoria que se tem verificado nos últimos anos no mercado de trabalho em Portugal. No total de 2018, a taxa de desemprego cifrou-se em 7%, uma descida face aos 8,9% de 2017 e o valor mais baixo desde 2004.

No quarto trimestre do ano passado, havia em Portugal 349 mil desempregados, ligeiramente menos do que no terceiro trimestre e menos 73 mil do que em igual período do ano anterior. E, com a economia portuguesa a dar, tal como o resto da Europa, sinais de abrandamento nos últimos meses, o número de empregos diminuiu no quarto trimestre 0,4% face ao trimestre anterior, mas ainda assim cresceu em termos homólogos 1,6% no final de 2018.