PSG precisou do prolongamento para afastar o modesto Villefranche

Não se anteviam tantas dificuldades, mas a verdade é que o PSG teve de suar, e muito, para se apurar para os quartos-de-final da Taça de França. A jogar em Lyon, no Estádio Groupama, casa emprestada do modesto Villefranche, o todo-poderoso campeão francês só no prolongamento conseguiu impor-se, por 0-3.

O actual 13.º classificado do National 1 (terceiro escalão do futebol francês) fez sempre da organização defensiva, muitas vezes sobrepovoando o corredor central, o seu momento mais forte durante um jogo diante de um adversário com muito mais armas. Mesmo que o treinador Thomas Tuchel tenha deixado de fora grande parte dos habituais titulares.

Perante a incapacidade do PSG (que apresentou Di María, Draxler e Choupo-Moting como elementos mais adiantados) para furar o bloco contrário, o técnico alemão lançou em campo os avançados Mbappé e Edinson Cavani nos minutos finais do tempo regulamentar e essa decisão rendeu dividendos no prolongamento.

Perante um Villefranche já muito desgastado, Marquinhos lançou Cavani na profundidade, o uruguaio assistiu Draxler e o alemão finalizou sem problemas, aos 102'. Aos 113', foi Mbappé a fugir à marcação, isolando-se e oferecendo o golo a Moussa Diaby, para, seis minutos mais tarde, repetir a dose e dar o 0-3 a Cavani.

O PSG junta-se, assim, a Guingamp, Caen, Dijon, Orléans e Nantes, equipas que já se apuraram para os quartos-de-final da prova.