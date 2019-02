Portugal viaja até à Bielorrússia para a Taça Davis

A selecção portuguesa de ténis vai viajar, em Setembro, até à Bielorrússia, para defrontar a equipa anfitriã, em encontro referente ao Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, ditou o sorteio realizado nesta quarta-feira em Londres.

Depois do último confronto, em Viana do Castelo, em 2015, com a vitória a ficar em casa (3-2), as duas equipas voltam a reencontrar-se, entre 13 e 15 de Setembro, para discutir o acesso aos play-off de qualificação para o grupo final da Taça Davis, em 2020.

Enquanto a formação vencedora vai garantir o regresso à fase de qualificação para o Grupo Mundial, a selecção derrotada desce ao Grupo II da Taça Davis.

Este será o terceiro encontro entre Portugal e Bielorrússia, com o primeiro a ter sido disputado em 2002, em Minsk, onde a selecção nacional perdeu por 4-1.