Nantes exige valor da transferência de Emiliano Sala ao Cardiff

O Nantes está a exigir ao Cardiff City o pagamento de uma quantia superior a 17 milhões de euros (15 milhões de libras) pela transferência de Emiliano Sala, avança a BBC. Apesar de o futebolista argentino de 28 anos ter desaparecido a 21 de Janeiro, mais o piloto que dirigia o avião Piper Malibu N264DB em que seguia de França para Gales, o clube francês quer ver cumprido o acordado.

O atleta terá morrido e foi localizado um corpo no local do acidente duas semanas depois. No entanto, o óbito ainda não foi legalmente declarado.

O Cardiff assume que cumprirá o contrato da transferência após todos os factos estiverem clarificados. O presidente do clube disse três dias após o desaparecimento de Sala que estaria disposto a pagar pela contratação, a mais cara de sempre do emblema.

No entanto, afirma o Nantes, ainda não surgiram quaisquer movimentações da parte do Cardiff. Agora, o clube francês afirma que irá tomar acções legais se o pagamento da primeira tranche - seis milhões de euros (cinco milhões de libras) aponta a Sky News - não for iniciado pelos galeses nos próximos dez dias.

Ao longo da carreira, o jogador chegou a representar os portugueses do FC Crato, dos campeonatos distritais, antes de seguir para França, onde representou Bordéus (clube que também pede percentagem negociada com o Nantes em 2015), Orléans, Chamois Niortais, Caen e Nantes.