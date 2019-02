Galatasaray em vantagem nos "quartos" da Taça da Turquia

O Galatasaray, adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, colocou-se em vantagem nos quartos-de-final da Taça da Turquia. A equipa de Istambul venceu o Hataysport, do segundo escalão, por 2-0 na primeira mão da eliminatória.

O congolês Christian Luyindama inaugurou o marcador, no Turk Telekom Stadium, aos 7', tendo a missão ficado mais fácil para o Galatasaray com a expulsão de Omer Alici, aos 41'.

A jogar toda a segunda parte em superioridade numérica, a equipa treinada pelo experiente Fatih Terim só no último minuto é que confirmou o triunfo, graças a um golo de Feghouli.

No final do mês, entre os dias 26 e 28, disputa-se a segunda mão da eliminatória, sendo que no próximo dia 14 o Galatasaray recebe o Benfica no embate da Liga Europa.