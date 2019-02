Complexo de campos de treino do Estádio de Aveiro vai custar 3,2 ME

A Câmara de Aveiro lançou hoje o concurso público para a concepção e construção do complexo de campos de treino do Estádio Municipal de Aveiro, por um valor base de 3,2 milhões de euros.

A construção de dois campos de treino e dois meios campos nos terrenos adjacentes ao Estádio Municipal de Aveiro (EMA), que deverá permitir a instalação da academia de formação do Beira-Mar, será integralmente suportada pela câmara.

O complexo de campos de treino agora a concurso, cujo anúncio foi nesta quarta-feira publicado em Diário da República (DR), deverá ser entregue ao Beira-Mar durante o corrente ano, nos termos do compromisso assumido pela autarquia para a desactivação do velho estádio Mário Duarte, no centro da cidade, cujo terreno será destinado à ampliação do Hospital.

O Sport Clube Beira-Mar aceitou, por seu turno, abandonar o antigo estádio Mário Duarte e transferir-se para as instalações do estádio construído para o Euro 2004, mediante o pagamento de uma renda mensal.

O clube condicionava libertar o estádio Mário Duarte à entrega dos campos onde pretende instalar a academia de formação, projecto sucessivamente adiado desde a construção do Estádio Municipal para o Euro 2004.

O acordo entre a Câmara de Aveiro e o Beira-Mar, a que a construção do complexo de campos de treino dá expressão, permitiu a regularização de sucessivos protocolos entre as duas entidades.

De acordo com o anúncio do concurso público, a empreitada deverá ficar concluída num prazo de 240 dias.