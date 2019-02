Bernardo Atilano eliminado nos "oitavos" do Open do Irão

O português Bernardo Atilano foi nesta quarta-feira eliminado nos oitavos-de-final do Open Internacional do Irão de badminton, ao perder com o tailandês Adulrach Namkul, em dois sets .

Atualmente no 137.º lugar do ranking mundial, Atilano perdeu com Namkul, 143.º da hierarquia, por 21-10 e 21-11, em 24 minutos de confronto.

Na terça-feira, Duarte Nuno Anjo tinha caído na segunda ronda de singulares masculinos e Sónia Gonçalves tinha perdido na primeira ronda do torneio de femininos da prova iraniana.