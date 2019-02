Benfica-Sporting: Tudo o que precisa de saber sobre o derby desta noite

Keizer diz que tem “falta de tempo”, Lage adverte contra euforias

Após a vitória clara do Benfica em Alvalade para o campeonato, “águias” e “leões” começam a lutar nesta quarta-feira por um lugar na final da Taça de Portugal. Marcel Keizer, que admitiu que a equipa sportinguista está afectada “mentalmente e fisicamente”, pediu paciência aos adeptos: “Não se muda uma equipa em três meses”. Já Bruno Lage tentou serenar a euforia dos adeptos "encarnados" e diz que este será “um jogo diferente” do realizado no fim-de-semana. Leia a antevisão de David Andrade.

Os onzes prováveis:

Benfica: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Salvio, Samaris, Gabriel, Cervi, João Félix, Seferovic

Sporting: Renan, Acuña, André Pinto, Coates, Bruno Gaspar, Gudelj, Petrovic, Diaby, Bruno Fernandes, Raphinha, Bas Dost

Irá Bas Dost contrariar a aversão aos "grandes"?

É um finalizador nato, mas não tem marcado muitos golos frente aos "grandes". No entanto, Bas Dost continua a ser um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos do Sporting, e ainda mais desde o regresso a Alvalade após os acontecimentos em Alcochete. "Este é o meu clube. Amo o Sporting e é aqui que quero estar", disse quando foi novamente apresentado aos sócios, no último Verão. Leia o perfil assinado por Miguel Dantas.

Continuará Seferovic a merecer confiança de Lage?

Dado como dispensável no início da época, o suíço aproveitou a lesão de Jonas e o sub-rendimento de Castillo e Ferreyra para mostrar que tem qualidade para jogar no Benfica. Com Bruno Lage, já marcou sete golos e ganhou uma "segunda vida" na Luz. Leia o perfil assinado por David Andrade.

Voltará João Félix a brilhar?

No entanto, todas as atenções estarão novamente voltadas para um miúdo de 19 anos. João Félix vem assumindo um papel de destaque no esquema táctico de Lage e encantou adeptos e rivais no domingo em Alvalade. Conheça a história de um jogador precoce que o FC Porto deixou escapar.