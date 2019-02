Saltar o pequeno-almoço poderá ajudar a perder peso

A ideia de que não tomar o pequeno-almoço pode contribuir para que se ganhe peso não é sinónimo de que tomá-lo ajude a perdê-lo, sugere uma revisão de estudos feitos pela Universidade de Monash, em Melbourne, Austrália.

Os investigadores analisaram dados de 13 estudos, nos quais havia participantes que comiam ao pequeno-almoço e outros que não faziam esta primeira refeição da manhã. As pessoas que tomavam café da manhã consumiam mais calorias e pesavam mais do que as que pulavam essa refeição, sugere a revisão. Os que comem, consomem uma média de 260 calorias a mais por dia e pesam em média 0,44 kg mais do que os que não comem.

“Há uma crença na comunidade de que o pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia”, aponta Flavia Cicuttini, autora principal deste estudo da Universidade Monash. Mas “este não é o caso”, acrescenta por e-mail à Reuters. “Uma caloria é uma caloria, a qualquer hora que for comida, e as pessoas não devem comer se não estiverem com fome.”

Embora alguns estudos anteriores sugiram que o consumo do pequeno-almoço esteja associado a maiores probabilidades de manter um peso saudável, muitos desses estudos não foram controlados para provar se esta refeição causa perda de peso ou impede o ganho de peso, observam os investigadores. Grande parte dessa pesquisa também deixou em aberto a possibilidade de que as pessoas que comem de manhã tenham um peso mais saudável, acrescentam ainda.

Os investigadores examinaram dados de ensaios clínicos feitos sobretudo nos EUA e no Reino Unido, nas últimas três décadas, que analisaram o efeito de tomar o café da manhã no peso e na ingestão de calorias – estudos de observação de um dia a quatro meses. Alguns estudos analisaram se o café da manhã influenciava o metabolismo ou quantas calorias as pessoas queimavam, mas os investigadores não encontraram diferenças significativas com base no facto de os participantes terem ou não consumido o pequeno-almoço.

Frequentemente, os consumidores são informados que não comer logo de manhã os deixará mais famintos e aumentará a sua propensão para comer demais no final do dia. Mas a análise não encontrou diferenças nos níveis de fome com base no facto de os participantes comerem ou não uma refeição matinal.

O menor consumo total de calorias associado a saltar o pequeno-almoço sugere que essa abordagem pode funcionar para algumas pessoas, aponta Tim Spector, investigador do Kings College London, que escreveu um editorial de acompanhamento a esta investigação. “Quando as pessoas não comem ao pequeno-almoço, comem mais ao final do dia, mas não o suficiente para compensar as calorias extras que não consumiram antes", esclarece ainda. “Até agora, os estudos sugerem, mas não provam, que o café da manhã pode ajudar algumas pessoas a perder peso.”

No entanto, o tipo de alimentos que as pessoas consomem podem importar mais do que o total de calorias que consomem, acrescenta Spector, que toma o pequeno-almoço diariamente. “As calorias não são a chave”, diz Spector, que fundou uma empresa de nutrição personalizada. “Todos somos únicos e podemos beneficiar de diferentes quantidades de carboidratos ou gorduras, dependendo dos nossos genes, micróbios e metabolismo.