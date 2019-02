Jennifer Lawrence está noiva do galerista Cooke Maroney

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney, director de uma galeria de arte, vão casar-se, avança a imprensa norte-americana. Os rumores começaram quando a actriz de 28 anos foi vista com um anel de diamante nas ruas de Nova Iorque.

A notícia do noivado foi primeiro avançada pela Page Six, que confirmou junto de um porta-voz da actriz, e mais tarde foi reforçada pelo The Hollywood Report.

Segundo a Page Six, o casal conheceu-se através de uma amiga em comum, Laura Simpson. Cooke Maroney é o director da Gladstone, uma respeitada galeria de arte em Nova Iorque, que representa artistas como Anish Kapoor e Caroll Dunham (pai da actriz Lena Dunham).

Antes, Jennifer Lawrence namorou com o realizador Darren Aronofsky, que conheceu no set do filme Mãe!; e com o actor Nicholas Hoult, durante cinco anos. Terá também tido uma relação passageira com o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, segundo vários meios de comunicação.

Um dos próximos projectos da actriz é X-Men: Fénix Negra — que chega aos cinemas ainda este ano —, no qual volta a interpretar o papel de Raven/Mystique. Recentemente Lawrence lançou a sua própria produtora, Excellent Cadaver, em conjunto com a produtora Justine Polsky.