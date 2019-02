Instagram vai desfocar imagens de automutilação

O Instagram vai começar a esconder imagens que mostram actos de automutilação. As fotografias em questão passam a estar desfocadas até que um utilizador escolha vê-las voluntariamente. Por cima, haverá um aviso que alerta para o “conteúdo sensível” da imagem nítida.

A nova funcionalidade faz parte dos esforços da plataforma para combater a disseminação destas imagens depois do suicídio da adolescente britânica Molly Russell, em 2017. Os pais da jovem, que tinha 14 anos, acreditam que a morte da adolescente foi causada pela exposição contínua a imagens explícitas de automutilação no Instagram. A jovem seguia várias contas focadas no tema da depressão.

Na altura da morte de Molly, a rede social já filtrava publicações a promover comportamentos suicidas. O objectivo agora é esconder outras imagens que contenham esse conteúdo, mesmo que seja sob a forma de um desabafo, mas sem as apagar.

“Não queremos estigmatizar a saúde mental ao apagar imagens que reflectem os problemas fortes e sensíveis com que as pessoas lutam”, justificou Adam Mosseri, actual responsável do Instagram, num artigo de opinião para o jornal inglês The Telegraph. No texto, Mosseri refere-se directamente a Molly Russell ao dizer que está “profundamente afectado” com a história da adolescente e com as de outras famílias afectadas por casos de suicídios.

Recomendações não monitorizadas da rede social têm levado a que utilizadores a sofrer de depressão sejam expostos a conteúdo sobre automutilação e suicídio se tiverem pesquisado sobre estes temas no passado.

Com as mudanças, imagens de casos de automutilação – que não promovam o acto – continuam no Instagram, mas não são recomendadas na função de busca, nem aparecem na secção para explorar novo conteúdo. Mosseri acredita que as mudanças vão dificultar a pesquisa deste tipo de conteúdo.

Para o responsável do Instagram, no entanto, o problema da partilha imagens de automutilação na Internet não tem resposta fácil. Mosseri não vê apagar o conteúdo como solução: “Como é que encontramos o equilíbrio entre ajudar as pessoas que querem pedir ajuda, e proteger a comunidade? Permitimos que as pessoas publiquem conteúdo que as ajuda, ou apagamos logo caso outras pessoas o encontrem?”

Dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde (OMS) notam que em 2015 o suicídio e a morte acidental por automutilação foram a terceira causa de mortalidade evitável nos jovens entre os 10 e os 19 anos, depois das infecções respiratórias e acidentes rodoviários.

Há anos que a OMS alerta sobre casos em que a Internet e as redes sociais dão uma “ideia glamorosa” do suicídio. “Tem-se visto que a exposição a modelos de suicídio possibilita o risco de comportamento suicida em indivíduos vulneráveis. Há uma crescente preocupação sobre o papel suplementar que a Internet e os media desempenham na comunicação de casos de suicídio”, lê-se num relatório de 2014 da OMS. “Sites da Internet e redes sociais têm sido implicadas tanto na promoção quanto na facilitação do comportamento suicida. [Na Internet] as pessoas podem transmitir prontamente actos suicidas sem censura e informações que podem ser facilmente acedidas.”

Por outro lado, publicações nas redes sociais podem ser utilizadas para identificar indivíduos que correm risco de suicídio ou de comportamentos perigosos. No Twitter, mensagens com as frases “quero morrer” ou “quero cometer suicídio” estão associadas a indivíduos que mostram comportamentos de automutilação. Desde 2017, o Facebook (que é dono do Instagram) começou a utilizar a tecnologia para detectar padrões problemáticos nos comentários das pessoas e enviar-lhes mensagens com informação sobre organizações de apoio.

Além das mudanças online, a equipa do Instagram no Reino Unido diz que vai continuar a trabalhar com organizações de combate ao suicídio, como a Papyrus e a Save.org.

SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707