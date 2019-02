Criança raptada pelo pai encontrada morta na mala do carro. Homem continua em fuga

Uma criança de dois anos foi encontrada morta na manhã desta terça-feira dentro de um veículo perto do restaurante McDonald’s em Corroios, no Seixal. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, que diz tratar-se da mesma criança que tinha sido raptada na segunda-feira. O suspeito é o pai, que tinha fugido com a criança depois de matar a sogra, de 60 anos. O homem continua em fuga.

A criança foi encontrada depois de o INEM ter recebido uma chamada, possivelmente feita pelo pai, com a informação do local onde estaria a menina de dois anos. Fonte do INEM adiantou ao PÚBLICO que receberam o alerta às 8h25 desta terça-feira. O óbito foi confirmado no local.

De acordo com informações apuradas pelo PÚBLICO, a criança poderá ter morrido ainda durante a segunda-feira, tendo em conta os sinais evidenciados pelo corpo. O suspeito terá contactado a ex-mulher a dar conta da morte da filha e terá feito ameaças.

Para o local foram accionadas uma ambulância do INEM do Seixal e a viatura de emergência médica de Almada; uma equipa de psicólogos foi também accionada para intervir junto da família. As autoridades policiais estão no local onde foi encontrado o veículo. O corpo da criança foi encontrado dentro do porta-bagagens do carro em que o suspeito fugiu com a filha.

O director-adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, diz ao PÚBLICO que ainda não se sabe a causa da morte.

Para esta segunda-feira estava marcada, no Tribunal de Família e Menores do Seixal, uma sessão destinada a regular as responsabilidades parentais sobre a criança. O casal não se entendia sobre o tempo que a criança devia passar com cada um dos pais.

A situação da família não estava assinalada na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens.