BE quer criar imposto sobre alguns serviços digitais e ajudar a imprensa

O BE quer criar um imposto sobre determinados serviços digitais. O projecto de lei que vai ser discutido a 20 de Março foi apresentado nesta terça-feira pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, no encerramento das jornadas parlamentares do partido. Foi ainda apresentado um pacote relativo ao ensino superior que o PÚBLICO já tinha noticiado e que propõe, entre outras medidas, o fim das propinas nas licenciaturas e um tecto a fixar pelo Governo para mestrados não integrados e doutoramentos. Será discutido a 15 de Fevereiro.

O projecto de lei sobre os serviços digitais insere-se na ideia, também já avançada pelo PÚBLICO, segundo a qual os bloquistas querem cobrar mais impostos às grandes multinacionais e combater os problemas fiscais no contexto da globalização. Segundo o documento apresentado, "o imposto sobre determinados serviços digitais é uma contribuição de natureza indirecta que tributa, na forma e condições previstas na presente lei, a prestação de determinados serviços digitais em que há intervenção de utilizadores localizados em território nacional". A taxa aplicada será de 3%.

"A última década revelou a ascensão e o poder da nova economia digital. Das vinte maiores empresas mundiais, nove são agora digitais, quando há uma década apenas existia uma nessa lista", lê-se na exposição de motivos do projecto de lei. Trata-se de um imposto sobre a prestação de certos serviços digitais "em que a participação dos utilizadores se constitui como uma contribuição ao processo de criação de valor das empresas prestadoras do serviço".

No documento lê-se ainda que "são serviços que não existiriam sem a acção dos utilizadores e, por isso, devem dar retorno aos territórios onde esse valor é criado. Como não é um imposto sobre renda ou património, mas sim sobre a criação de valor em determinado território com a intervenção dos utilizadores desse território, não é enquadrável nos tratados de dupla tributação que têm permitido às multinacionais da economia digital fugir ao pagamento de impostos".

Aplica-se, por exemplo, a publicidade dirigida a utilizadores de determinada interface ou plataforma digital (serviço de publicidade online).