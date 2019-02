Costa admite retomar a normalidade nos aumentos da Função Pública em 2020

Enfermeiros, salários da função pública, plano de investimentos, bombeiros, protecção civil, abrandamento da economia. O guião para a entrevista do primeiro-ministro à SIC passou pelos temas mais relevantes dos últimos dias e sobre os quais António Costa ainda não fez comentários ou não se alongou em considerações. Um deles foi a greve dos enfermeiros. Depois de várias insistências, o primeiro-ministro assumiu: "Se for necessário iremos utilizar esse requisito jurídico [requisição civil]". Já sobre aumentos salariais na Função Pública deixou uma notícia positiva: "Para o ano talvez possamos retomar a normalidade", disse.

O pré-anúncio de um eventual aumento nos salários dos funcionários do Estado veio a reboque das eleições legislativas. José Gomes Ferreira ainda fez a associação de a boa notícia ser dada em clima de campanha eleitoral, mas Costa rejeitou. “Para o ano talvez possamos retomar a normalidade”, se se mantiver a trajectória, assumiu o governante. Mas esse anúncio será deixado para Abril de 2020, quando for feito o Programa de Estabilidade para entregar em Bruxelas.

A trajectória, deu a entender António Costa, é a que já estava prevista no plano macroeconómico de Mário Centeno, e que já incluía o abrandamento de que vários economistas agora falam. “O abrandamento não nos surpreende. Já o prevíamos no cenário macroeconómico. Não nos apanha desprevenidos, fazia parte da nossa previsão. O que vejo de positivo é que há sinais de grande confiança no futuro da economia portuguesa”, aproveitou para dizer o chefe do Governo.

Enfermeiros e requisição civil

Às primeiras perguntas de José Gomes Ferreira sobre as greves dos enfermeiros, o primeiro-ministro foi respondendo com o que tem repetido nos últimos dias. Insistiu que é preciso “distinguir os sindicatos que recorrem a meios legais de outros que usam meios ilegais e têm”, garantiu que o Governo vai “comunicar às autoridades judiciárias os actos que são uma manifesta violação das regras” e repetiu que o executivo usará todos os instrumentos ao seu dispor dentro da legalidade para minorar os seus “efeitos negativos” da greve “sobre os doentes”.

Só após a insistência do jornalista, a questão da requisição civil foi colocada em cima da mesa. “Se for necessário iremos utilizar esse requisito jurídico”, reconheceu António Costa depois de considerar que “a reivindicação principal dos enfermeiros está satisfeita”.

“Há outras matérias, que têm a ver com a actuação da ordem, mas o que vamos fazer agora é avançar com um diploma consagrando aquilo que já aceitámos, relativamente às carreiras”, registou. Já sobre as exigências entretanto colocadas, nomeadamente a subida da base de entrada na carreira para os 1600 euros, respondeu: “Queremos agir com a firmeza necessária. Chegámos ao limite do que podemos aceitar.”