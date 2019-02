Porto vai ter duas aulas gratuitas de educação canina para adoptantes do canil municipal

Quem adoptou um cão do Canil Municipal do Porto pode agora inscrever-se numa das duas aulas de educação canina organizadas pela câmara. Os cuidados de bem-estar animal, aconselhamento sobre reinserção do cão na sociedade, educação e equipamento adequado ficam a cargo de Hugo Roby, comportamentalista animal e treinador.

Há aulas gratuitas marcadas para as 10h30 de 16 de Fevereiro, no Parque da Pasteleira, e depois a 16 de Março, outro sábado, no Parque do Covelo. A inscrição é obrigatória e deve ser assegurada por e-mail ([email protected]). DAdo o número limitado de vagas disponíveis, será dada preferência a animais esterilizados, diz o gabinete de comunicação da câmara.

As aulas, diz a autarquia, fazem parte da estratégia de bem-estar animal da cidade que incluiu ainda o primeiro parque canino da cidade, no Jardim Paulo Vallada, no Bonfim, em funcionamento desde o início do ano, e a construção do novo Centro de Recolha Oficial Animal, que deverá ser inaugurado em Maio.

