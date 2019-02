Incêndio em Paris mata oito pessoas e faz 30 feridos. Uma mulher foi detida

Um incêndio que deflagrou durante a madrugada de terça-feira num edifício residencial de oito andares no 18.º bairro de Paris, França, causou a morte a oito pessoas e resultou ainda em 30 feridos, avança o jornal Le Monde. Uma habitante do prédio foi detida durante a manhã.

O balanço de vítimas é ainda provisório e dá conta que seis dos 30 feridos são bombeiros. “Nesta altura, com todos os elementos que temos disponíveis, a hipótese criminal é aquela que está em cima da mesa”, afirmou o procurador do Ministério Público de Paris, Rémy Heitz. O magistrado referiu ainda que uma das habitantes do imóvel foi abordada pela polícia durante a manhã e acabaria por ser detida “não longe dos factos e não longe do incêndio”.

O fogo na rua Erlanger, perto do local onde decorre o torneio de ténis Roland-Garros, deflagrou perto da 1h da manhã (00h em Portugal) e foi combatido por mais de 200 bombeiros, tendo vindo a ser dominado por volta das 6h (5h em Portugal).

“O balanço pode ainda vir a aumentar porque as operações de reconhecimento ainda estão em curso nos últimos andares do imóvel, onde o fogo foi mais violento”, explicou o porta-vos dos bombeiros no local, Clément Cognon, à Agence France-Press (AFP).

