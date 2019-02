Milionário russo lança OPA sobre grupo Dia

O milionário russo Mikhail Fridman, que já é accionista do grupo Dia através do fundo Letterone, anunciou que vai lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o grupo, dispondo-se a pagar 0,67 euros por acção, num total de 296 milhões de euros.

Fridman já detém 29% do Dia e o objectivo da OPA agora anunciada é controlar a totalidade do capital do grupo com sede em Espanha e que tem presença em Portugal através dos supermercados Minipreço e das drogarias Clarel.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira através de um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários espanhola e a OPA destina-se a comprar as cerca de 442 milhões de acções do grupo de distribuição que representam 70,99% do capital. O preço a pagar por acção, lê-se no prospecto, representa um prémio de 56,1% face à cotação registada ontem no fecho da bolsa.

Se a operação se concretizar, adianta a imprensa espanhola, o investidor vai avançar com um aumento de capital de 500 milhões de euros e retirar o grupo da bolsa. Este reforço surge em alternativa ao plano desenhado pela actual gestão do grupo, que tinha apresentado um plano de financiamento junto da banca para superar as dificuldades identificadas.

Depois do anúncio da OPA, as acções do grupo dispararam quase 60% na sessão da bolsa desta terça-feira.