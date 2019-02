Recuperar e continuar, os verbos de Keizer e Lage no take 2 do derby

Três dias, dois derbies na capital. O Benfica vai receber esta quarta-feira o Sporting depois de no domingo ter ido ao outro lado da Segunda Circular vencer o eterno rival por 2-4. Os treinadores de ambas as equipas, respectivamente Bruno Lage e Marcel Keizer, já fizeram a antevisão ao reencontro em campo, para as meias-finais da Taça de Portugal, nas conferências de imprensa do início de tarde desta terça-feira.

Frederico Varandas falou com o plantel, admitiu Keizer

“Foi uma grande desilusão e temos de recuperar. Agora estamos prontos e vamos tentar isso já amanhã [quarta-feira]”, afirmou Marcel Keizer, que ainda relembrou a conquista recente da Taça da Liga.

O treinador holandês lembrou que os "leões" não fizeram apenas coisas negativas no domingo e confirmou que o presidente do clube, Frederico Varandas, falou com o plantel.

“Observámos o jogo e fizemos coisas boas e outras más. O presidente falou com os jogadores, sim, mas sobre o clube e as ideias que tem. Não foi sobre futebol. Vamos ter de mostrar o que valemos já nos próximos encontros”, explicou.

Para o técnico do Sporting, o desaire afectou a equipa “mental e fisicamente”, mas observou que “não pode voltar atrás no tempo”. "Os adeptos do Sporting querem ver a equipa a jogar bem e a vencer. Claro que não estão contentes com o último jogo, mas nós também não estamos. Estou confiante para o jogo de amanhã. Temos dois jogos para chegar à final da Taça de Portugal. Podemos fazer isto e depois logo vemos o que acontece."

Keizer admitiu ainda a possibilidade de fazer mudanças no "onze", para “refrescar alguns jogadores”, adiantando que o "reforço de Inverno" Tiago Ilori pode estrear-se no eixo da defesa, em substituição de André Pinto. Para a esquerda, Marcos Acuña está de regresso às opções.

A relação entre João Félix e o Super Wings do Canal Panda

Não esquecendo a vitória de domingo, Bruno Lage assume que esta nova partida com o Sporting não é para já decisiva nas contas para a Taça de Portugal. "Vai ser um jogo diferente, mas o importante é manter o equilíbrio. Ainda há muito trabalho a fazer. Sinto confiança e qualidade nas nossas ideias. O foco é tremendo", diz o treinador do Benfica.

"O facto de este jogo surgir novamente em três dias é uma oportunidade. Para o Sporting é de mostrar uma nova imagem, apesar de ter sido considerado campeão de Inverno, e para nós continuar a mostrar o nosso trabalho e evoluir. Treinar e jogar", destacou Bruno Lage, que não poderá contar com Fejsa e Jonas devido a lesão.

A boa forma de João Félix e as notícias que o jovem jogador "encarnado" tem sido alvo caíram nas boas graças do treinador do Benfica, que recorreu a uma explicação invulgar sobre o seu valor. "O meu filho tem 3 anos e meio. Quando cheguei a casa ele estava a ver o Super Wings, no canal Panda. Eu disse-lhe isso e ele corrigiu-me e disse-me que estava a ver o Super Wings equipa, que eles agora trabalham em equipa. E eu pensei: 'porreiro, já estão a educar os miúdos que têm de trabalhar em equipa'. O João Félix tem o valor que tem, se trabalhar em equipa, tal como o Bruno Lage também tem de trabalhar em equipa. O ponto base é trabalharmos como equipa."

Ainda antes desta observação, Bruno Lage elogiou toda a equipa técnica com quem trabalha e sugeriu aos jornalistas que vissem a equipa do Benfica actualmente a reagir às recuperações da bola. "O Benfica não é uma equipa só de transições. Queremos ter bola e construir de trás. Vejam também como a equipa está a recuperar espaço em profundidade."

Na quarta-feira, Sporting e Benfica defrontam-se no Estádio da Luz, às 20h45, em encontro referente à primeira mão das meias-finais da "prova rainha" do futebol português. O segundo jogo está agendado para 2 de Abril, no Estádio José Alvalade. FC Porto e Braga são os outros semifinalistas e têm encontro marcado no dia 26 deste mês.