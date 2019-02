Ivan Cavaleiro apura Wolverhampton para os "oitavos" da Taça de Inglaterra

Obrigado a disputar um segundo jogo frente ao Shrewsbury Town, penúltimo classificado do terceiro escalão do futebol inglês, para seguir em frente na Taça de Inglaterra, o Wolverhampton, equipa da Premier League treinada pelo português Nuno Espírito Santo, apurou-se nesta terça-feira para os oitavos-de-final da competição ao vencer por 3-2 (depois de um empate a dois golos na primeira partida).

Nuno Espírito Santo promoveu algumas mudanças em relação àquele que costuma ser o "onze" habitual dos "Wolves" e a equipa do técnico português entrou praticamente a ganhar no jogo, graças a um golo de Matt Doherty.

Só que Shrewsbury Town estava decidido a complicar novamente a vida ao Wolverhampton e pouco depois (11') James Bolton repôs a igualdade, antes de Joshua Laurent (39') colocar os visitantes em vantagem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Molineux estava em silêncio, até que Doherty bisou e levou a partida empatada para o intervalo.

No segundo tempo só houve um golo, apontado pelo português Ivan Cavaleiro (62'), que acabou por fixar o resultado final e ser decisivo no apuramento dos "Wolves", que contaram ainda com Hélder Costa a titular e João Moutinho como suplente utilizado.

O Wolverhampton vai agora discutir um lugar nos quartos-de-final com o Bristol City, do Championship (segundo escalão), numa eliminatória marcada para 17 de Fevereiro