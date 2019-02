Gwyneth Paltrow vai ter programa na Netflix com Goop

O site de lifestyle da actriz norte-americana Gwyneth Paltrow vai transformar-se num programa de televisão da Netflix. O Goop, criado há dez anos, dá dicas de bem-estar, alimentação saudável ou beleza, ao mesmo tempo que vende produtos que vão de roupa à comida orgânica, num espírito muito new age.

Segundo a Variety, trata-se de uma série documental que deve chegar à plataforma de streaming no final do ano. O programa, que durará 30 minutos e ainda não tem nome, será apresentado por Gwyneth Paltrow, e irá convidar médicos, investigadores e especialistas em medicinas alternativas seguindo os passos e o sucesso da série de podcast semanal que já tem centenas de milhares de seguidores.

Elise Loehnen, responsável pelos conteúdos do site, disse à Variety que esta associação está ainda a ser estudada entre a equipa de 20 colaboradores do Goop e a plataforma: “Algumas das histórias maiores que queremos contar requerem um orçamento de televisão. É óbvio que não há melhor parceiro do que este”, disse Loehnen, que também será apresentadora do programa, à Variety.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com este programa, penso que Gwyneth está interessada em criar oportunidades em que possamos ser nós próprios e fazer coisas potencialmente disruptivas”, continuou Loehnen. No ano passado, o Goop terminou uma parceria com a Condé Nast para a edição de uma revista em papel, após terem sido publicados apenas dois números. A marca de Paltrow não gostou da necessidade, imposta pela marca de revistas,​ de verificar cientificamente os artigos.

O Goop tem muitos fãs mas também alguns detractores, com artigos com títulos com “Óleos ayurvédicos para a depressão de Inverno”, “10 mudanças fáceis para desintoxicar totalmente a sua rotina de beleza”, “6 químicos tóxicos comuns – e como evitá-los” ou “Kit para iniciar os miúdos na sustentabilidade”. Recentemente, a NASA denunciou como disparatado um artigo em que o site usava o nome da agência espacial norte-americana para promover os adesivos Body Vibes, destinados a reequilibrar a frequência da energia do corpo.

Segundo a Variety, o site fez também um acordo com a companhia de aviação Delta para distribuição exclusiva do seu podcast, que foi um dos mais descarregados da loja iTunes em 2018, num negócio que terá capacidade para chegar aos 18 milhões de ouvintes.