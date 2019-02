A Antena 3 chega à RTP1

A3.30, o programa de Fernando Alvim com o top de músicas portuguesas mais votadas da semana na Antena 3, já está a passar na RTP1 aos domingos, às 15h. Mas não é o único programa que transita da rádio para a televisão pública. Também Prova Oral, o talk show igualmente encabeçado pelo mesmo apresentador, chegará na terça-feira, dia 12, às 23h45, ao canal. Por fim, em Abril, ainda sem data específica, virá Eléctrico, com Henrique Amaro e Vanessa Augusto, que é um programa original com o espírito da Antena 3, em que se juntam, frente-a-frente, duas bandas ou artistas em palco, marcando o regresso da música ao vivo à RTP.

Estas novidades foram apresentadas esta terça-feira ao início da noite, no Capitólio, em Lisboa, com direito a emissão em directo de Prova Oral para a Antena 3. Foi confirmado que primeiro convidado da versão televisiva do programa de rádio conduzido por Alvim e as co-apresentadoras Catarina Moura e Xana Alves.

Ao PÚBLICO, Fernando Alvim adiantou que, ao contrário do que acontece no éter, Prova Oral será mais longo do que A3.30 – um programa que em antena tem 120 minutos –, com 60 e 45 minutos, respectivamente. Na apresentação, Nuno Reis, director da rádio, adiantou que uma inovação da rádio para a televisão é que Prova Oral nunca demorará mais do que é suposto.

Eléctrico, gravado no próprio Capitólio onde foi apresentado, terá 12 episódios realizados por André Tentúgal, o homem por detrás dos We Trust que esteve na realização da segunda temporada de Planeta Música, o programa de música ao vivo da RTP1 de 2011, bem como dos episódios filmados no Porto da série No Ar, da Antena 3, com captação de som de Nelson Carvalho. A referência, disse Henrique Amaro na apresentação, é Later...with Jools Holland, sem a disrupção de ter, como o exemplo que deu ao PÚBLICO, no mesmo programa nomes tão díspares como "Kylie Minogue e Sex Pistols", pretendendo-se, neste caso, junções mais harmoniosas, pelo menos por enquanto.

Assim, cada artista interpretará cinco temas por programa, sendo que um deles envolve um convidado, podendo ser o outro artista do programa ou não. As junções pouco disruptivas são Márcia e Frankie Chavez, Conan Osiris e Stereossauro, Sara Tavares e Selma Uamusse, David Fonseca e Joana Espadinha, Samuel Úria e B Fachada, Best Youth e Isaura, X-Wife e The Parkinsons, Capitão Fausto e Luís Severo, Bruno Pernadas e Surma, Mundo Segundo & Sam The Kid e Dino D'Santiago, Dead Combo e Linda Martini e, por fim, Glockenwise e Filipe Sambado.