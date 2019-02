Liam Neeson admite que já quis matar "um sacana" após violação de uma amiga

Na sequência da violação de uma amiga, o actor irlandês Liam Neeson, de 66 anos, confessou ao The Independent:​ “Durante uma semana, vagueava para cima e para baixo com um bastão, na esperança de ser abordado por alguém. Na esperança – e tenho vergonha de o admitir – que um 'sacana de um negro' saísse de um bar e se metesse comigo por uma razão qualquer, percebe? Só para que pudesse matá-lo.”

Neeson falava ao jornal britânico sobre o seu novo filme, Cold Pursuit (Vingança Perfeita), que estreia esta semana em Portugal. O actor interpreta o papel de um homem que procura destruir um gangue de traficantes de droga responsável pela morte do filho.

O actor admitiu identificar-se com a necessidade de vingança da sua personagem face a um acontecimento trágico, revelando o que sentiu quando, há uns anos, recebeu a notícia da violação de uma amiga. “Ela lidou com a violação de uma forma extraordinária, mas a minha reacção imediata foi perguntar-lhe se sabia quem tinha sido. Respondeu que não. E de que cor era? Disse que era negro”, contou ao jornal. O conceituado protagonista de filmes de acção revelou ter passado os dias seguintes à procura de um pretexto para matar uma pessoa daquela cor.

Liam Neeson confessa que acabou por cair em si e que percebeu que a violência não resolve os problemas. Apesar disso, o relato não tardou a gerar polémica. Muitas foram as reacções no Twitter. O produtor norte-americano Tariq Nasheed, por exemplo, disse: “Reparem que Liam Neeson não disse apenas ter um 'desejo de vingança'. Ele realmente saiu durante uma semana à procura de uma pessoa negra para matar, mas não conseguiu encontrar uma”. A repórter do BuzzFeed, Hannah Al-Othman, escreve: “Não [perguntou] quantos anos tinha? Quão alto era? Acabou por perguntar de que cor era? Eu não me importo que esteja arrependido, Liam Neeson, isso é nojento.”

Face às reacções, o The Independent contactou o agente de Neeson que se recusou a fazer comentários.