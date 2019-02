Fevereiro começa com cheiro a Primavera

Depois de um início do mês marcado pela chegada da tempestade Helena, os termómetros voltarão a subir durante esta semana. Deixe os guarda-chuvas em casa, pois não precisará deles, pelo menos, até 10 de Fevereiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que as temperaturas subam já a partir desta segunda-feira. Em Lisboa, os termómetros chegam ao 15 graus de máxima na tarde desta segunda-feira, mas durante a semana há previsão de as temperaturas máximas neste mês de Inverno marcarem 18 graus. Durante a tarde de quarta-feira, os termómetros deverão mesmo marcar 17 graus.

A partir daí a tendência é piorar e há possibilidades de entrar no fim-de-semana acompanhado de alguns aguaceiros. Apesar da chuva, as temperaturas deverão rondar os 14 graus.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

Mais abaixo, no Sul, o Verão deverá dar um ar da sua graça. Será nesta região que se farão sentir as temperaturas mais amenas no país. Contudo, a chuva com abertas no domingo deverá estragar os planos aos que se aventurarem com uma ida à praia. Durante terça, quarta e quinta-feira, a máxima prevista deverá roçar mesmo os 20 graus. No resto da semana, o bom tempo mantêm-se sem grandes oscilações de temperatura. Até domingo.

No Norte, por sua vez, o Porto regista um início de semana ameno, chegando aos 17 graus de máxima na terça-feira. No resto da semana, a temperatura deverá manter-se estável, apesar da possibilidade de aguaceiros para sexta-feira. A Invicta entrará no fim-de-semana com probabilidade de registo de períodos de chuva, invertendo-se a tendência no começo da próxima semana.