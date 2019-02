CDS-PP arranca campanha com cartaz "A Europa é aqui"

O CDS-PP afixou esta segunda-feira em Lisboa o primeiro cartaz da campanha às eleições europeias com o lema "A Europa é aqui", tendo o cabeça-de-lista, Nuno Melo, explicado que será mandatário dos problemas dos portugueses em Bruxelas.

"Queremos ser os melhores a representar Portugal na Europa e, por isso, dizemos que Portugal é aqui, Portugal é em Lisboa, Portugal é no Porto, Portugal é em Braga, Portugal é em Guimarães, está em cada um dos nossos recantos e nós, como mandatários do povo que nos elege, temos de saber representá-los em Bruxelas", declarou Nuno Melo aos jornalistas após ter subido ao escadote para ajudar a afixar o cartaz no centro da capital.

Contrapondo afirmações do secretário-geral do PS, António Costa, segundo as quais o Partido Socialista é o que representa melhor a Europa em Portugal, Nuno Melo afirmou: "Queremos ser os representantes de cada um dos portugueses em relação aos problemas que temos, e são muitos, numa perspectiva europeísta (...), o que nós queremos ser é os melhores a representar Portugal na Europa".

"Não queremos ser aqui a voz de Jean-Claude Juncker [presidente da Comissão Europeia] ou Donald Tusk [presidente do Conselho Europeu], queremos é ser os representantes dos interesses portugueses lá", acrescentou.

O único eurodeputado do CDS esteve acompanhado nesta iniciativa de Pedro Mota Soares, Raquel Vaz Pinto e Vasco Weinberg, os nomes que se seguem na lista.

Também presente na iniciativa, a líder dos centristas, Assunção Cristas, disse que "a agenda europeia tem a ver com o dia-a-dia" do país e que eurodeputados têm de "saber levar para Bruxelas" cada assunto que seja do interesse de Portugal.

Questionada sobre a ambição do partido nestas eleições, Cristas afirmou que tem "uma ambição máxima" e que convém que Nuno Melo "leve companhia" para Bruxelas.