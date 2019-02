Nem Nicolás Maduro, nem Juan Guaidó. O BE defende eleições livres na Venezuela e não o reconhecimento de Guiadó como Presidente, porque isso, avisou a coordenadora Catarina Martins, “pode resultar num banho de sangue”.

“A atitude da União Europeia em reconhecer Guaidó como Presidente pode resultar num banho de sangue. O BE não acompanha nem Nicolás Maduro, nem Guaidó. Deve haver uma mediação internacional para eleições livres, que permitam uma solução escolhida pelo povo venezuelano, que evitem o banho de sangue”, disse nesta manhã aos jornalistas, à margem das jornadas parlamentares, que decorrem no distrito de Aveiro.

Antes, tinha lembrado que, “muito antes de qualquer outro partido em Portugal e, quando Nicolas Maduro era recebido e recebia visitas dos mais altos representantes do PSD, CDS e PS, já o BE alterava para a deriva autoritária de Nicolás Maduro e para os muitos problemas da Venezuela”: “Nessa altura, como estavam a fazer negócio, resolveram fechar os olhos. Agora, em nome do negócio também, há uma ingerência externa para ver quem é que vai ficar com o petróleo da Venezuela”, criticou a líder, considerando que “a posição internacional sobre a Venezuela tem sido hipócrita”.

Sobre o tema que está a marcar a actualidade, defendeu ainda não estar provado “que a posição da União Europeia esteja a ajudar a alguma coisa”: “Pelo contrário, tem servido para afirmar o problema dos inimigos externos e criar uma situação de maior conflito na Venezuela.”

Catarina Martins lança duras críticas à “postura internacional” que acusa de querer “ficar com o petróleo, a qualquer custo, mesmo que haja, um banho de sangue na Venezuela”. Em vez de reconhecer Guaidó como Presidente, a União Europeia devia, diz, “fazer mediação para existirem eleições livres, para o povo venezuelano poder escolher”.

Sem rodeios, acrescentou: “Achamos lamentável que seja escolhido um caminho que há-de ser muito interessante para as petrolíferas da Europa ou dos EUA, mas que seguramente pode resultar num banho de sangue na Venezuela.”

E, sem poupar nas palavras, reiterou: “Nada disto tem sentido, tudo isto é irresponsável e perigoso. O que é preciso é fazer mediação internacional, para eleições livres, sem ingerência externa e sem pressões internas que limitem as oposições para que o povo venezuelano, esse sim, possa escolher o seu futuro e possa escolher em paz.”