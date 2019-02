Um cidadão, um voto

Este velho slogan que já passou por ser uma marca/símbolo da democracia está cada vez mais esquecido. Quando aplicada a parlamentos, esta regra levaria a uma distribuição dos deputados pelos partidos semelhante à que se verifica no eleitorado. O Parlamento seria assim um retrato fiel do país.

A aplicação desta regra em Portugal levaria à criação de um círculo eleitoral único, em vez dos círculos distritais actualmente existentes e que provocam um Parlamento com bastantes diferenças relativamente ao espectro partidário revelado nas urnas, beneficiando os grandes partidos e prejudicando os pequenos. Como já neste jornal mostrou Nuno Garoupa, será necessário criar uma percentagem mínima de votos para que um partido possa ter assento parlamentar (Nuno Garoupa propôs 2%, o que me parece aceitável). É uma pequena distorção, mas é o preço a pagar para garantir uma governabilidade razoável.

Pelas contas que eu próprio fiz sobre os números das eleições legislativas de 2015, sem essa salvaguarda entrariam no parlamento mais nove deputados correspondentes a cinco partidos diferentes (entre os quais o PNR), que apenas complicariam a formação de maiorias. Mas alguns dos nossos políticos, como Ribeiro e Castro e agora Paula Teixeira da Cruz nas páginas do PÚBLICO, vêm defender o sistema alemão de ter metade dos deputados eleitos por voto uninominal e a outra metade pelo sistema de círculo único. Eles não o referiram, mas a percentagem mínima para um partido ter assento parlamentar é na Alemanha de 5%. Como o voto uninominal é o sistema menos proporcional que existe, principalmente se for com uma só volta, como na Alemanha e com o limite de 5%, não se poderá dizer que a Alemanha seja um exemplo para alguém (...).

Carlos Anjos, Lisboa

Lesões desportivas

Em 2017, a liga de futebol americano registou 110 traumatismos crânio-encefálicos, uma lesão que pode provocar perda de memória, depressão e comportamento errático. Por sua vez, a liga de râguebi verificou a ocorrência de 18 concussões, por cada 1000 horas de partidas disputadas. Muitas vezes, estas lesões não são descobertas e os jogadores acabam por apresentar défices cognitivos e aumentos do tempo de reacção após o término da carreira, que se traduzem em demência, numa fase avançada da idade.

A Liga inglesa demonstrou preocupação pela crescente onda de lesões cranianas, que têm vindo a ser agravadas pelo aumento da velocidade e massa corporal dos atletas. Numa posição mais frágil estão os atletas mais jovens, que são mais vulneráveis a traumatismos, que são agravados pelo choque e pelo cabeceamento de bolas. Infelizmente, este é um tema ainda muito pouco estudado e é difícil implementar regulamentos que limitem os contactos em desportos como o râguebi ou o futebol. No entanto, convém alertar os pais dos atletas mais jovens e os próprios atletas dos riscos associados ao desporto e da necessidade de manter um controlo apertado por parte dos serviços de saúde.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim