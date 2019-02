Países europeus reconhecem Guaidó como Presidente da Venezuela

Os países europeus começaram a reconhecer oficialmente Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela. Na manhã desta segunda-feira, Espanha, Reino Unido, França, Suécia, Áustria e Dinamarca anunciaram o seu apoio ao líder da Assembleia Nacional venezuelana. Portugal vai fazer o mesmo no final da manhã.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, foi o primeiro a anunciar o reconhecimento, um dia depois de ter terminado o prazo de oito dias dado por vários países europeus a Nicolás Maduro para que este anunciasse a convocação de eleições presidenciais.

"O Governo de Espanha anuncia que reconhece oficialmente Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela", afirmou Sánchez.

“Nas próximas horas contactarei Governos europeus e latino-americanos” que queiram juntar-se a este apoio, explicou Sánchez numa curta declaração. O presidente do Governo espanhol anunciou ainda um programa de ajuda humanitária à Venezuela – tal como foi pedido por Guaidó.

Neste domingo terminou o prazo de oito dias que vários países europeus – Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Portugal – deram a Maduro para anunciar a convocação de eleições presidenciais que respeitem as exigências democráticas.

De Londres, coube a Jeremy Hunt, ministro dos Negócios Estrangeiros, a comunicação da posição britânica relativamente à crise política na Venezuela: "Nicolás Maduro não convocou eleições presidenciais no prazo de oito dias que estabelecemos. Assim, o Reino Unido, juntamente com os aliados europeus, reconhece Juan Guaidó como Presidente interino constitucional até que sejam realizadas eleições credíveis. Vamos esperar que isto nos leve ao fim da crise humanitária", escreveu no Twitter.

Portugal juntou-se na semana passada ao ultimato destes países europeus. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, vai dar uma conferência de imprensa às 12h sobre a situação venezuelana e é esperado que reconheça igualmente Guaidó.

Neste domingo, numa entrevista ao canal espanhola La Sexta, Maduro garantiu novamente que não vai marcar eleições presidenciais: “Não aceito ultimatos de ninguém. A política internacional não se pode basear em ultimatos. Porque é que a União Europeia tem de dar ordens a um país?”.

No dia 23 de Janeiro, Guaidó assumiu-se como Presidente interino da Venezuela, contando com o apoio imediato de países como os Estados Unidos, Canadá, Brasil e a grande maioria dos países da América Latina. Do lado de Maduro estão potências como a Rússia, China ou Turquia.