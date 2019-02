Transportes Urbanos de Braga investem 10 milhões em novos autocarros

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) vão investir dez milhões de euros na aquisição de 32 autocarros com "superior eficiência e ecosustentabilidade", assegurando uma melhor "performance ambiental", anunciou a autarquia bracarense esta segunda-feira.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Braga explica que a aquisição dos novos veículos vai ter a comparticipação do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e do Fundo de Coesão em cerca de 3,6 milhões de euros.

A candidatura ao POSEUR, aponta o texto, "para além do investimento na aquisição de autocarros com melhor performance ambiental, inclui também a realização de um investimento em infra-estruturas, designadamente a implementação de uma estação de abastecimento de GNC [Gás Natural Comprimido] e a instalação de novos postos de carregamento dos veículos eléctricos".

Aquele programa "financia o diferencial entre o custo de um veículo a diesel normal e o valor de um veículo ambientalmente mais eficaz, ou seja, os veículos eléctricos e as viaturas a gás natural", lê-se.

Segundo a Câmara de Braga, o co-financiamento associado aos sete autocarros eléctricos correspondeu a uma taxa de co-financiamento de 76,82%, enquanto o co-financiamento associado aos 25 autocarros movidos a GNC e aos restantes investimentos, designadamente as infra-estruturas, correspondeu a uma taxa de cofinanciamento de 85%.

"Os TUB seguem rumo à concretização dos objectivos esperados até 2020, entre os quais se destacam para além dos óbvios ganhos ambientais, a redução da idade média da frota de autocarros, actualmente nos 18 anos, e a possibilidade de continuar a promover de forma eficiente a mobilidade sustentável no concelho", destaca a autarquia.