Santo Tirso disponibiliza transporte grátis na cidade

A Câmara de Santo Tirso irá disponibilizar, a partir de terça-feira, transporte gratuito entre a estação ferroviária local e a central de transportes, e até ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

Os serviços, que representam um investimento de 50 mil euros, funcionarão numa carrinha de nove lugares, referiu a autarquia.

"No seguimento do nosso Plano Municipal de Mobilidade e querendo incentivar a utilização dos transportes públicos, como o comboio, a Câmara de Santo Tirso disponibiliza este serviço [entre a estação ferroviária e a central de transportes] de forma gratuita", explicou o presidente da autarquia, Joaquim Couto, citado numa nota de imprensa.

Está também garantido, "por marcação, o transporte de passageiros para o aeroporto Francisco Sá Carneiro e vice-versa".

O serviço entre a estação ferroviária tirsense e a central de transportes decorrerá entre as 07:00 e as 21:00, nos dias úteis, com paragens na Avenida Sousa Cruz e Soeiro Mendes da Maia (em direcção à estação) e na Via Panorâmica e, novamente, na Avenida de Sousa Cruz (em direcção à central).

Assegurando que "esta solução vem resolver um problema na ligação directa de passageiros entre a estação ferroviária e o centro da cidade [cerca de 1,5 km]", o autarca realçou que permitirá "que muitas pessoas que se deslocam de municípios vizinhos todos os dias para trabalhar em Santo Tirso, tenham ligação gratuita, directa e rápida".

No comunicado, a autarquia explica que os Transportes Colectivos de Santo Tirso (TUST) "têm paragem na estação ferroviária, mas não assumiam o horário entre as 07:00 e as 09:00 e após as 19:00", acrescentando o facto de que a "linha de autocarro que sai da estação ferroviária não tem ligação directa ao centro da cidade, implicando um percurso até à Torre (Areias) e só depois até ao centro".

Joaquim Couto enfatizou ainda a criação de "um novo serviço de transporte para o aeroporto Francisco Sá Carneiro", uma ligação que "serve não só para as pessoas que vivem em Santo Tirso, mas também para os turistas" que queiram visitar a cidade.

O veículo de ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro "circula, mediante marcação, de segunda a sexta-feira, também entre as 07h00 e as 21h00, com partida da central de transportes", refere a nota de imprensa, podendo as reservas ser efectuadas até às 17:00 do dia útil anterior ao dia da viagem, através do número de telefone 252830412.