Maroon 5, Julian Edelman e os dois primeiros cheerleaders: as estrelas do Super Bowl em imagens

Domingo foi dia de Super Bowl, a final do campeonato de futebol norte-americano, este ano disputada entre os Los Angeles Rams e os New England Patriots, que se sagraram vencedores. É um dos eventos mais vistos (e aguardados) por todo o mundo, não só pela parte desportiva mas por todo o espectáculo que o circundam, das actuações musicais do início, do concerto do intervalo, das actuações das cheerleaders (que este ano deram as boas-vindas aos primeiros homens do grupo) e também dos anúncios publicitários.