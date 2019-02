Ryanair regista perdas de 19,6 milhões e reorganiza liderança do grupo

A Ryanair anunciou esta segunda-feira um prejuízo de 19,6 milhões de euros no terceiro trimestre do seu ano fiscal (que terminou no final de Dezembro), um resultado justificado parcialmente pela pressão de redução dos preços das tarifas praticadas devido à forte concorrência no mercado europeu.

Em comunicado, a Ryanair destaca ainda o aumento dos custos com combustível, das despesas com pessoal (no âmbito das reivindicações laborais dos trabalhadores) e dos custos ligados aos cancelamentos e indemnizações de passageiros.

Em idêntico período do exercício passado, a empresa tinha registado um lucro de 105 milhões de euros. A 18 de Janeiro, a transportadora aérea irlandesa reviu em baixa, pela segunda vez, a sua perspectiva de lucro para o ano completo. Este deverá agora situar-se entre um e 1,1 mil milhões de euros, menos cem milhões do que tinha sido anunciado até aqui.

Já ao nível das receitas, estas subiram 9% para 1,5 mil milhões de euros no terceiro trimestre, com o número de passageiros a crescer 8% para 32,7 milhões.

Para o líder da Ryanair, Michel O’Leary, o prejuízo é “desapontante”, mas defende que isso quer dizer que os clientes estão a beneficiar de preços “historicamente baixos”, o que, por sua vez, é positivo para o “actual e futuro crescimento de tráfego”.

Para a transportadora irlandesa esta conjuntura de excesso de oferta e de tarifas baixas vai levar a uma maior consolidação do sector, com mais concorrentes a fecharem ou a serem comprados.

A empresa nota ainda que o risco de um “Brexit” sem acordo se mantém elevado, ao mesmo tempo que assegura ter tomado “todas as medidas necessárias” para diminuir o impacto negativo. Entre elas está a imposição de restrições nos direitos de voto e na venda de acções, durante um determinado período, por parte de cidadãos que não sejam da União Europeia. Isto de modo a garantir que a empresa se apresenta como sendo maioritariamente de capital da UE, beneficiando do respectivo mercado único.

Mudanças no topo

A Ryanair vai também avançar com mudanças ao nível da sua organização nos próximos doze meses, o que implica a passagem de Michel O’Leary para a presidência executiva da estrutura de grupo que está a ser criada, e a saída do actual presidente não executivo da Ryanair, David Bonderman.

Enquanto presidente executivo do grupo, diz a empresa, O’Leary vai ser apoiado pelos gestores que ficam à frente da Ryanair – neste caso falta encontrar um sucessor –, da Ryanair Sun (com base na Polónia), da Ryanair UK e da Nikki (com base na Áustria). No caso da Niki, a empresa irlandesa assegurou há poucas semanas 100% do capital ao ficar com a fatia que o antigo piloto de F1, Niki Lauda, ainda detinha.

De acordo com o comunicado hoje divulgado, O’Leary, que assinou um novo contrato de cinco anos, vai “concentrar-se no desenvolvimento do grupo”, com missões como a redução de custos, projectos de investimento, aquisições de aviões e oportunidades de fusões e aquisições “de pequena escala” (à semelhança da Niki). Com 57 anos, o gestor lidera a low cost irlandesa desde 1994.

Tanto o histórico gestor da Ryanair com o presidente do conselho de administração, David Bonderman, foram alvo de críticas por parte dos trabalhadores e dos accionistas no último ano. Agora, a empresa anuncia que Bonderman vai sair do cargo que ocupa desde 1996 após a assembleia-geral de Setembro de 2020, e substituído por Stan McCarthy (que está na administração desde Maio de 2017).

Entre as críticas à administração estava a forma de O’Leary lidar com as reivindicações laborais dos trabalhadores, que levou a greves e custos adicionais para a Ryanair, e a falta de independência de Bonderman em relação ao presidente executivo.