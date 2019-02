EDP impugna corte de 285 milhões que serviu para baixar tarifas de 2019

Já deixou o Governo e a pasta da Energia mas não deixa de ser o protagonista de mais um conflito entre a EDP e o Estado. São do ex-secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, os dois despachos que levaram a empresa a avançar com um processo de impugnação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL) na semana passada. O PÚBLICO sabe que no centro do processo está a decisão do antigo governante de cortar 285 milhões de euros aos ganhos da empresa por alegadas sobrecompensações de que esta terá beneficiado com a entrada em vigor dos contratos conhecidos por CMEC (custos para a manutenção do equilíbrio contratual), relativas à não realização de testes de verificação da disponibilidade das suas centrais eléctricas.

Deste montante, 90 milhões já foram efectivamente descontados aos pagamentos à EDP e contabilizados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) nas tarifas reguladas da electricidade deste ano, contribuindo para a descida de 3,5% dos preços regulados.

É por isso que, além dos despachos do ex-secretário de Estado (o primeiro, de Agosto, a fixar o montante do corte em 285 milhões, e o segundo, de Outubro, a permitir que a recuperação deste dinheiro se faça através dos ajustamentos anuais a que a EDP tinha direito no âmbito dos CMEC, que eram, até 2017, contratos com uma componente fixa e outra de acerto anual), a EDP também está a contestar parcialmente a decisão tarifária da ERSE publicada em Dezembro. A acção de impugnação visa apenas a parte em que a entidade reguladora considera como nulos alguns pagamentos a que a EDP teria direito por via desta chamada revisibilidade dos CMEC, declarando-os como parte de um acerto que se irá realizar entre 2019 e 2022.

Na prática isto faz com que os consumidores sejam ressarcidos deste alegado ganho de 285 milhões em prestações e que a EDP fique privada desses pagamentos no mesmo período. A medida está, como reconheceu a ERSE no comunicado de Dezembro, no grupo dos “principais factores” que contribuíram para a redução tarifária em 2019. O reverso da medalha é que, se o tribunal der razão à empresa, serão os consumidores de electricidade a devolver este dinheiro, com juros.

“Em coerência com a posição que expressou em Setembro, a EDP decidiu avançar com a impugnação dos actos que materializam a devolução de um montante de 285 milhões de euros, decorrente de uma alegada sobrecompensação quanto ao cálculo do coeficiente de disponibilidade verificado nas centrais que operavam em regime CMEC”, disse ao PÚBLICO fonte oficial da empresa.

“A EDP entende que os actos impugnados violam a lei e devem ser considerados nulos, por carecerem de fundamentação teórica, económica e legal e afectarem significativamente as compensações que lhe são devidas”, explicou a mesma fonte.

Foi em Setembro que a eléctrica anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que, sentindo-se “prejudicada” pela decisão de Seguro Sanches (despacho de Agosto), tomaria as diligências necessárias, no sentido de defender os seus direitos e interesses, recorrendo a todos os meios legais ao seu alcance”, contra um despacho sem “fundamento legal, económico e técnico”.

Já em Dezembro, o administrador da EDP, João Manso Neto, garantiu numa audição na comissão parlamentar de inquérito aos pagamentos aos produtores de electricidade que o processo estava mesmo para acontecer: “A ERSE tem culpa, a maior culpa é do Governo e (…) vamos para tribunal”, afirmou o gestor.