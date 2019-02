Bruxelas aprova venda de participação do grupo Altice na francesa SFR

A Comissão Europeia deu hoje aval à venda, por parte do grupo Altice, da sua participação minoritária na empresa SFR FTTH, operadora de fibra óptica em França, considerando que a operação “não causa problemas de concorrência”.

Em comunicado, Bruxelas indica que “aprovou, nos termos do regulamento das concentrações da União Europeia”, esta operação, que envolve a empresa de investimento OMERS Infrastructures European Holdings, com sede na Holanda, e o grupo de telecomunicações Altice, sediado em França e que em Portugal detém a operadora Meo.

“A Comissão concluiu que a operação proposta não suscita problemas de concorrência, uma vez que a OMERS Infrastructures e a SFR FTTH não estão presentes no mesmo mercado ou em mercados contíguos”, justifica.

No final de Novembro passado, o grupo Altice anunciou em comunicado ter chegado a um “acordo exclusivo” com a OMERS (de Ontario Municipal Employees Retirement Systeme) com as companhias Allianz Capital Partners e Axa Investment Managers para a venda da sua participação minoritária, de 49,99%, na francesa SFR FTTH por 1,8 mil milhões de euros.

A operação, avaliada em 3,6 mil milhões de euros, está prevista para o primeiro semestre deste ano.

Previsto está também que a Altice continue a vender serviços técnicos à SFR FTTH para a manutenção da sua rede, que abastece cerca de cinco milhões de casas em França com fibra óptima, tornando-a na maior operadora de infra-estrutura grossista no país.