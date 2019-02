O Super Bowl pôs Andy Warhol a comer um hambúrguer e Serena Williams a dar o primeiro passo

A final do campeonato de futebol americano não é só desporto e o espectáculo também acontece com a bola parada. Durante o intervalo publicitário, milhões de espectadores mantêm-se ligados aos ecrãs para assistir aos momentos mais caros da criatividade comercial. Cada cinco segundos de espaço publicitário custam a cada marca cinco milhões de doláres (quase 4,4 milhões de euros). Parte dos anúncios vão sendo conhecidos durante as semanas que antecedem o evento desportivo, mas a maior expectativa é guardada para o grande dia.

É o caso do anúncio da cadeia alimentar Burger King que dispensou cenários ou jingles e, numa viagem no tempo, recuperou uma gravação de Andy Warhol a desembrulhar um Whopper. Atrás dele, um fundo cinzento conduz a concentração do espectador para o artista a comer o hambúrguer. A cena original com Warhol surge no documentário 66 Scenes of America, um filme de Jorgen Leth, exibido em 1982, que retratava o hambúrguer como um produto que qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto económico e social, poderia pagar. Curiosamente, a cena gravada por Warhol é hoje um o fenómeno bastante popular nas redes sociais. Chama-se mukbang e consiste a ver vídeos de outras pessoas a comer.

Da comida para a bebida, a surpresa continua com a actriz Sarah Jessica Parker, praticamente indissociável da personagem Carrie da série Sexo e a Cidade. A actriz entra num bar e, ao contrário do que os fãs da série considerariam expectável, em vez de pedir um Cosmopolitan, a eterna Carrie opta pela cerveja belga Stella Artois.

É então que chega Serena Williams para nos dizer para não esperar. A tenista norte-americana incentiva a dar o primeiro passo pelo que nos apaixona: "no trabalho, no amor e na vida". O pretexto? A aplicação de encontros Bumble.

Houve ainda espaço para espreitar os filmes que irão chegar ao grande ecrã este ano. É o caso de Captain Marvel e dos Vingadores.

Para além dos filmes, 2019 será também um ano de grandes séries, com o regresso de A Guerra dos Tronos para a derradeira temporada e batalha final. O anúncio da cerveja Bud Light lembra a data com ajuda do Mountain e de um dragão.

Um dos anúncios mais longos dura dois minutos e é da Microsoft. O vídeo mostra como a evolução da tecnologia está a ajudar crianças portadoras de deficiência motora.