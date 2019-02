Marega sofreu lesão muscular e é baixa certa para os próximos jogos do FC Porto

O avançado maliano Moussa Marega, futebolista do FC Porto, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo com o Vitória de Guimarães, informou nesta segunda-feira o clube líder da I Liga portuguesa, sem especificar a duração provável do período de recuperação. No entanto, este tipo de lesão leva, habitualmente, a um tempo de recuperação algo prolongado.

"Marega tem uma rotura muscular na coxa esquerda, revelou o exame a que foi submetido o avançado maliano esta segunda-feira", indica a nota publicada no sítio oficial do FC Porto. O jogador deverá assim falhar o encontro da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a 12 de Fevereiro, frente à Roma, em solo italiano. Antes, já na sexta-feira, o FC Porto defronta o Moreirense, a contar para a 21.ª jornada da I Liga.

O avançado, de 27 anos, lesionou-se e teve de ser substituído aos 76 minutos do encontro que o campeão nacional disputou no domingo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, da 20.ª jornada do campeonato, que terminou empatado 0-0.