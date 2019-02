Depois do cão, chega o porco para festejar o Ano Novo chinês

Os chineses dão as boas vindas ao novo ano no dia que sucede à noite de Lua Nova, ou seja, já esta terça-feira, dia 5. Com o ano novo é altura de dizer adeus ao Cão e olá ao Porco, fechando assim um ciclo de 12 anos – que diz respeito aos 12 signos.

O Porco é o último signo do horóscopo chinês e é considerado um símbolo de prosperidade e felicidade, explica Margarida Mascarenhas, técnica do Museu do Oriente, em Lisboa​. Com a chegada do Ano Novo, também denominado como Festa da Primavera, é tempo de fazer um balanço daquilo que passou e do que está para vir. De acordo com a técnica do Museu do Oriente prevê-se “um ano auspicioso para todos os 12 signos, porque o porco vai atrair sucesso. Pode ser um ano bom para se investir, um ano calmo e com alegria”.

Há quem pense que signos como o Dragão e o Cavalo são os mais nobres, mas desengane-se. “Na China, os pais querem que os filhos sejam do signo Porco”, diz Margarida Mascarenhas. É que o Dragão, embora seja frequentemente associado aos imperadores, é também um signo que pode sugerir alguma instabilidade, explica.

O horóscopo chinês está dividido em 12 signos – Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco –, e cinco elementos – madeira, fogo, terra, metal e água. No calendário oriental, 2019 representa o fim de um ciclo de 60 anos, que se fecha com o “Porco de Terra”, isto significa que as pessoas nascidas durante este ano podem ser caseiras, esforçadas e materialistas.

Em Portugal, as tradições orientais têm ganho cada vez mais adeptos. Margarida Mascarenhas considera que as pessoas estão mais sensibilizadas e atentas para esta cultura. As festas e eventos também se têm multiplicado, por exemplo, em Lisboa. Durante todo o mês de Fevereiro e até Março, o Museu do Oriente vai organizar ateliês, workshops e exposições para todas as idades. No próximo fim-de-semana, há uma Feira Tradicional na Alameda Dom Afonso Henriques, nos dias 9 e 10. Nesse sábado, haverá o desfile que percorre a Avenida Almirante Reis. Antes disso, na sexta-feira, a Companhia Nacional de Ópera de Pequim vai actuar no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa.

O ano do Porco termina a 24 de Janeiro de 2020, altura em que o Rato se irá apoderar do calendário oriental. Até lá, inspire-se na fotogaleria em cima para entrar no espírito do novo ano chinês.

Texto editado por Bárbara Wong