Ovo que bateu recorde no Instagram volta a ser notícia por uma boa causa

No início de Janeiro, o ovo Eugene, "persongem" central da conta de Instagram @world_record_egg​, bateu o recorde que até ali pertencia à socialite Kylie Jenner, conseguindo protagonizar a imagem com mais likes na história daquela rede social: 52 milhões. Agora, o ovo regressa às luzes da ribalta, numa campanha publicitária lançada durante a final do campeonato de futebol norte-americano, o Super Bowl, que decorreu este fim-de-semana e foi conquistada pelos New England Patriots.

A mensagem central da campanha visa sublinhar a importância da saúde mental, em particular no contexto das redes sociais. Num curto vídeo, Eugene confessa: “Recentemente, comecei a quebrar. A pressão das redes sociais está a afectar-me. Se isto também está a acontecer contigo, fala com alguém”, lê-se, enquanto o ovo quebra, numa metáfora visual sobre a fragilidade que muitos utilizadores das redes sociais podem sentir.

Mas esta não é a única razão pela qual se voltou a falar deste ovo. Este domingo, o New York Times revelou a identidade do seu criador — Chris Godfrey, um publicitário de 29 anos que trabalha na agência criativa londrina The & Partnership, em conjunto com dois amigos, Alissa Khan-Whelan e C.J. Brown.

"Um ovo não tem género, raça ou religião. Um ovo é um ovo, é universal”, diz Godfrey, explicando a escolha de um ovo para a imagem com que tentou bater, com sucesso, um recorde mundial.