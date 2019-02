Tribunal de Contas avalia-se e até faz recomendações a si próprio

O Tribunal de Contas desenvolveu, no último ano e meio, o primeiro processo de auto-avaliação da instituição com vista a identificar os seus próprios pontos fortes e fracos e definir, com base neste diagnóstico, o plano de acção 2020-2022 e melhorar o seu desempenho enquanto instituição superior independente de controlo financeiro e jurisdicional das entidades públicas. É a primeira vez que um tribunal superior desenvolve um processo deste género que, em Portugal, ainda só é feito por algumas instituições de ensino superior.

Este “exercício de transparência”, como classifica o presidente do Tribunal de Contas (TdeC), Vítor Caldeira, incidiu sobre o período entre Janeiro de 2015 e final de Junho de 2017, baseando-se em análise documental, entrevistas, inquéritos, grupos de discussão e revisão de processos de auditoria e jurisdicionais, numa amostra de 381 processos. Foi também objecto de controlo de qualidade pela Comissão Permanente e de certificação de qualidade pela INTOSAI Development Initiative (IDI). O seu objectivo é, acrescenta o presidente, contribuir “para fazer do Tribunal uma instituição ainda mais credível, relevante e útil para todos os concidadãos”.

Em termos de avaliação global, os resultados revelam uma percepção positiva dos parceiros e entidades auditadas pelo TdC, que sublinharam a “independência e qualidade do trabalho” desenvolvido, a “relevância e o rigor da função de fiscalização prévia, dos relatórios de auditoria e das decisões jurisdicionais”, de acordo com o relatório, a que o PÚBLICO teve acesso.

Já a rapidez das decisões, a capacidade de reacção do TdC e a sua forma de comunicação são apontados como pontos negativos. Ou, por outras palavras, “a celeridade e tempestividade dos relatórios de auditoria, a comunicação com os auditados e, de um modo geral, com a sociedade civil pode ser aperfeiçoada com vista a optimizar a oportunidade e o conhecimento das conclusões e recomendações formuladas para a melhoria das finanças públicas”.

O processo de auto-avaliação evidenciou também “os desafios e oportunidades de melhoria com que o Tribunal se depara ao nível do exercício do controlo financeiro e jurisdicional da boa aplicação dos dinheiros públicos”, isto num momento de “profunda reforma dos sistemas orçamental e contabilístico das administrações públicas em curso e da recente atribuição ao Tribunal da competência para certificar a Conta Geral do Estado”.

Ainda em Dezembro, no seu parecer à Conta Geral do Estado de 2017, o TdeC insistia no facto de que um dos problemas que há mais tempo marca presença nos seus pareceres às contas gerais do Estado é o da dificuldade de implementação do POCP, o plano contabilístico específico da Administração Pública, que há já mais de duas décadas está previsto na lei mas que os sucessivos governos não conseguiram tornar numa realidade.

No relatório de auto-avaliação, apontam-se como “oportunidades de melhoria”, neste contexto, “a actualização e adequação do quadro legal de referência da acção do tribunal à evolução do ambiente externo e às expectativas dos stakeholder”, assim como “a adequação à nova lógica orçamental, que aponta no sentido do reforço da orçamentação por programas, com maior importância do controlo e do exame da eficácia dos programas e das políticas públicas”.

Aponta-se ainda a necessidade de “capacitação do Tribunal para certificar a Conta Geral do Estado, com enfoque na especialização dos recursos humanos, na disponibilização dos meios técnicos e de suporte de informação adequados, bem como a certificação de qualificações profissionais”.

O documento revela, no entanto, que, já posteriormente ao período analisado, têm sido introduzidas melhorias na capacidade do tribunal, como a criação de indicadores institucionais de medição de desempenho, o novo regulamento do TdeC, a nova estratégia para a certificação da Conta Geral do Estado, novos projectos de informatização e uma nova estratégia de comunicação, salientando também, por exemplo, a aprovação da Carta Ética aprovada em Dezembro passado.