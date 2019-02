Santa Clara regressa às vitórias caseiras frente ao Portimonense

O Santa Clara venceu este domingo o Portimonense, por 2-1, em encontro da 20.ª jornada da I Liga, quebrando assim um longo jejum e afastando-se da zona de maior risco de despromoção, Os açorianos ocupam agora o 10.º lugar de geral, com 24 pontos, menos três do que os algarvios, oitavos na classificação.

O Santa Clara vinha de três derrotas consecutivas e um ponto conquistado em 15 possíveis, com um registo caseiro pouco animador: sete derrotas em oito partidas, seis das quais consecutivas.

A entrada dos açorianos sublinhou a ansiedade e os algarvios marcaram mesmo por Jackson Martínez (33'), numa altura em que o Portimonense já jogava em inferioridade numérica, por expulsão directa do central Jadson. O árbitro, Vítor Ferreira, puniu o brasileiro com um "amarelo", alterando o castigo após visionamento do lance com recurso ao VAR.

A vantagem duraria apenas 13 minutos, já que Zé Manuel (45+1') igualou pouco antes do descanso. Reduzido a dez unidades, o Portimonense sentiu grandes dificuldades na segunda parte, acabando por sofrer o segundo golo num canto, com o central Fábio Cardoso (74') a garantir a vitória dos insulares, impondo a segunda derrota consecutiva ao Portimonense.

