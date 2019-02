Roma e AC Milan desaproveitam deslize do Inter

A derrota do Inter Milão diante do Bolonha (0-1) a meio da tarde aumentou ainda mais o interesse em torno do Roma-AC Milan, mas nenhum dos dois perseguidores ao terceiro classificado da Série A tirou total partido do deslize do rival. O empate (1-1) no Estádio Olímpico deixa os romanos no quinto posto e os "rossoneri" em quarto, agora a quatro pontos do vizinho.

Três jogos, três golos. Krzysztof Piatek transferiu-se de Génova para Milão no mercado de Inverno e continua a marcar golos atrás de golos, agora pelo novo clube. Foi ele que inaugurou o marcador, aos 26', vinte minutos antes de a Roma empatar. Nicolo Zaniolo marcou logo no arranque do segundo tempo e fixou o resultado final.

Na prática, se a Atalanta vencer na segunda-feira, em casa do Cagliari, igualará a Roma (adversário do FC Porto no oitavos-de-final da Liga dos Campeões) na quinta posição. No topo, apesar do empate diante do Parma (3-3), continua a Juventus, com mais nove pontos que o segundo, o Nápoles.

